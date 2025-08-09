Auto prallt gegen mehrere Bäume - Beifahrerin stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine 83 Jahre alte Beifahrerin ist bei einem Autounfall im Bodenseekreis ums Leben gekommen. Der Wagen sei von einer Straße bei Frickingen abgekommen, einen tiefen Hang hinuntergestürzt und habe sich überschlagen, teilte die Feuerwehr mit. Dabei prallte das Auto mit der Beifahrerseite auch gegen zwei Bäume, ehe es in einem Maisfeld stehen bleib.

Landwirte helfen bei der Befreiung der Beifahrerin

Nach Angaben der Feuerwehr halfen Landwirte eines nahegelegenen Hofes mit ihrem Traktor bei der Befreiung der schwer verletzten Beifahrerin. Aufgrund der Schwere der Verletzungen habe die Rettung möglichst schnell erfolgen müssen, hieß es. Sanitäter brachten die 83-Jährige am Freitag in eine Klinik, wo sie am Abend starb.

Fahrer leicht verletzt

Der 86 Jahre alte Fahrer habe sich selbst aus dem Wagen befreien können, hieß es. Laut einem Polizeisprecher brachten ihn Sanitäter mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Andere Fahrzeuge waren den Angaben zufolge nicht beteiligt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.