Auto prallt gegen Brückenpfeiler – Fahrer schwer verletzt

Der junge Mann wurde bei dem Unfall auf der Autobahn schwer verletzt. (Symbolbild)

Ein junger Mann hat sich bei einem Verkehrsunfall auf der A7 bei Westhausen (Ostalbkreis) schwer verletzt. Der 21-Jährige sei mit seinem Auto gegen einen Brückenpfeiler geprallt, teilte die Polizei mit. Er sei vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher auf.

Am Fahrzeug sei ein Totalschaden entstanden. Durch Trümmerteile auf der Fahrbahn sei zudem ein weiteres Fahrzeug beschädigt worden. Der Gesamtschaden liege bei etwa 80.000 Euro, teilte die Polizei mit. Die Autobahn war nach dem Unfall in Fahrtrichtung Würzburg für mehrere Stunden gesperrt.