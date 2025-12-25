Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Auto prallt bei Glätte gegen Felsen – Fahrer leicht verletzt

Heiligabend, eisige Straßen und ein junger Fahrer: Wie ein Crash mit einem Felsen für einen 18-Jährigen glimpflich ausging.

Polizei
Der junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Der junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild)
Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Bei einem Glätteunfall bei Gammertingen (Landkreis Sigmaringen) ist ein Auto gegen einen Felsen geprallt. Der 18 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall lediglich leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er kam den Angaben zufolge an Heiligabend wegen Glätte nach rechts von der Straße ab und kollidierte frontal mit dem Felsen. Daraufhin schleuderte sein Auto über die Straße und gegen ein Schild auf der anderen Seite. Nach einer medizinischen Behandlung konnte der junge Mann wieder nach Hause.

© dpa-infocom, dpa:251225-930-465592/1