Auto prallt bei Glätte gegen Felsen – Fahrer leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Glätteunfall bei Gammertingen (Landkreis Sigmaringen) ist ein Auto gegen einen Felsen geprallt. Der 18 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall lediglich leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er kam den Angaben zufolge an Heiligabend wegen Glätte nach rechts von der Straße ab und kollidierte frontal mit dem Felsen. Daraufhin schleuderte sein Auto über die Straße und gegen ein Schild auf der anderen Seite. Nach einer medizinischen Behandlung konnte der junge Mann wieder nach Hause.