Auto landet in Bach - Fahrerin lebensgefährlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine 38-jährige Frau ist mit ihrem Auto im Rems-Murr-Kreis in einem Bach gelandet und lebensgefährlich verletzt worden. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen, wie die Polizei mitteilte. Der 40-jährige Beifahrer wurde entgegen erster Erkenntnisse nicht schwer, sondern leicht verletzt. Die Fahrerin wurde nach dem Unfall bei Spiegelberg per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der Wagen war am Nachmittag auf der L1117 von der Straße abgekommen und in die Winterlauter geraten, wie es hieß. Die Ursache sei noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher. Ein anderes Fahrzeug sei an dem Unfall nicht beteiligt gewesen. Die Landesstraße 1117 war rund zwei Stunden voll gesperrt.