Auto kracht in Wand von Fitness-Studio

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Autofahrer ist in Tuttlingen in die Hauswand eines Fitnessstudios gefahren und dabei verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge stand der Mann an einer Ampel und fuhr dann los, wie ein Polizeisprecher sagte. Anschließend habe er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei mit hoher Geschwindigkeit in die Hauswand gefahren. Der Mann erlitt während der Fahrt einen medizinischen Notfall, was zu dem Unfall geführt haben soll.

Das Gebäude wurde vollständig geräumt, weil die Statik nicht mehr gewährleistet werden konnte. Das Auto steckte in der Hauswand fest. Die Feuerwehr sicherte die beschädigte Fassade provisorisch ab. Im Fitnessstudio entstand ein erheblicher Schaden. In dem beschädigten Bereich hatte glücklicherweise zu der Zeit des Unfalls niemand trainiert.

Wie schwer der Autofahrer verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt. Er wurde in eine Klinik gebracht. Am Auto entstand ein Schaden von geschätzt 40.000 Euro. Der Schaden am Gebäude wird nach Polizeiangaben auf etwa 100.000 Euro geschätzt.