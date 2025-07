Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Auto ist bei Eisingen (Enzkreis) von der Straße abgekommen und in Brand geraten - der Beifahrer wurde dabei tödlich verletzt. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten den 23-Jährigen in ein Krankenhaus. Der 24 Jahre alte Beifahrer starb hingegen noch an der Unfallstelle. Warum das Auto in der langgezogenen Linkskurve von der Straße abkam, war zunächst unklar.