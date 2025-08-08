Auto kollidiert in Bayern mit Mauer - 17-Jähriger stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 17-Jähriger ist mit einem Auto gegen die Mauer eines Stalls in Alerheim (Landkreis Donau-Ries) geprallt und hat tödliche Verletzungen erlitten. Der Jugendliche sei in der Nacht zu schnell gefahren und mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Rund 150 Meter sei der Wagen über eine Wiese gerutscht und dann gegen die Mauer geprallt.

Der 17-Jährige war laut Polizei heimlich mit dem Auto seines Vaters unterwegs und besaß zudem keinen Führerschein. Bei dem Aufprall wurde der 17-Jährige demnach so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. (dpa)