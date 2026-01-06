Auto gerät in Gegenverkehr – vier Verletzte

Nach einem Unfall wurden zwei Menschen mit Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild)

Bei dem Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Lörrach sind vier Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen wurden mit schweren Verletzungen von Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Auch ein Kind sei verletzt worden.

Zuvor war einer der Fahrer auf einer Bundesstraße bei Schopfheim aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort in den anderen Wagen gekracht. Alle vier Insassen in den beiden Autos wurden verletzt. In Lebensgefahr schwebte niemand.