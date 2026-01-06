Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Auto gerät in Gegenverkehr – vier Verletzte

Zwei Menschen werden bei einem Unfall bei Schopfheim schwer verletzt. Rettungshubschrauber bringen sie ins Krankenhaus.

Polizei-Blaulicht
Nach einem Unfall wurden zwei Menschen mit Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/DPA
Nach einem Unfall wurden zwei Menschen mit Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild)
Foto: Stefan Puchner/DPA

Bei dem Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Lörrach sind vier Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen wurden mit schweren Verletzungen von Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Auch ein Kind sei verletzt worden.

Zuvor war einer der Fahrer auf einer Bundesstraße bei Schopfheim aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort in den anderen Wagen gekracht. Alle vier Insassen in den beiden Autos wurden verletzt. In Lebensgefahr schwebte niemand.

© dpa-infocom, dpa:260106-930-502495/1