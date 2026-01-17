Auto gerät in Gegenverkehr: Fahrer schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 58 Jahre alter Autofahrer ist bei Herrenberg im Kreis Böblingen mit einem Wagen im Gegenverkehr zusammengestoßen. Der Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die 42 Jahre alte Fahrerin des anderen Fahrzeugs wurde leicht verletzt, ihre Beifahrerin blieb unverletzt.

Der 58-Jährige war laut Polizei am Freitagabend aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem Wagen einer 42-Jährigen kollidiert. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls in die Böschung geschleudert.