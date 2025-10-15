Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Auto gerät in Gegenverkehr – drei Verletzte

Nach einem Zusammenstoß mit drei beteiligten Fahrzeugen meldet die Polizei einen hohen Sachschaden. Was auf der Landesstraße passiert ist.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/DPA
Drei Menschen sind durch einen Zusammenstoß eines Fahrzeugs mit zwei weiteren im Kreis Sigmaringen verletzt worden. Zudem sei ein geschätzter Schaden von 110.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Demnach war ein 64-Jähriger auf einer Landesstraße bei Ostrach auf die Gegenspur gekommen. Warum war bislang unklar. Das Auto des Mannes stieß daraufhin mit einem Transporter und dann mit einem Auto zusammen. Der Mann sowie die zwei anderen Fahrer – ein 21- und ein 28-Jähriger – erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäusern untergebracht.

