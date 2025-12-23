Auto gerät bei Schwetzingen in Gegenverkehr - vier Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf der Bundesstraße 291 bei Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) ist eine Fahrerin mit ihrem Auto auf die Gegenspur geraten und mit zwei Autos zusammengestoßen. Die 31-Jährige wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein 64-jähriger Fahrer, ein 60-jähriger Fahrer und seine 54-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Im Auto der 31-Jährigen saßen zudem zwei Hunde, die unversehrt blieben. Sie wurden Angehörigen übergeben. Vor Ort war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die drei Autos waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden wurde auch rund 160.000 Euro geschätzt.

Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht klar. Die Unfallstelle war bis zum Mittag für die Reinigungsarbeiten gesperrt. Es wird ermittelt.