Auto fängt in einer Garage Feuer - Schaden rund 100.000 Euro

Wegen eines technischen Defekts im Motorraum ist ein Auto in einer Garage in Aichstetten (Kreis Ravensburg) komplett ausgebrannt. Laut den Ermittlern beläuft sich der Schaden auf rund 100.000 Euro. Die Feuerwehr habe einen 89-Jährigen aus der darüberliegenden Wohnung am Freitag unverletzt gerettet und ein Übergreifen der Flammen verhindert, teilte die Polizei mit. Trotzdem sei die Wohnung nicht mehr bewohnbar.

Der 61 Jahre alte Hauseigentümer habe mit zwei Feuerlöschern versucht den Brand zu löschen und dabei eine leichte Rauchvergiftung erlitten. Er sei von Sanitätern am Einsatzort behandelt worden, hieß es.