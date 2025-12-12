Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Auto fängt an Tankstelle in Mannheim Feuer - hoher Schaden

Feuer an der Zapfsäule: An einer Tankstelle in Mannheim gerät ein Auto in Vollbrand. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres.

Bei dem Brand an einer Tankstelle in Mannheim wurde laut Polizei niemand verletzt. Foto: Rene Priebe/DPA
Bei dem Brand an einer Tankstelle in Mannheim wurde laut Polizei niemand verletzt.
An einer Tankstelle in Mannheim ist ein Auto in Vollbrand geraten. Die Flammen griffen Polizeiangaben zufolge auch auf die Zapfsäule über, neben der der Wagen am Morgen stand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. 

Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 100.000 bis 150.000 Euro. Weshalb das Auto in Brand geraten war, war zunächst unklar. Die Straße, die an der Tankstelle vorbeiführt, wurde vorübergehend voll gesperrt.

