Auto fährt in Streifenwagen während Einsatz

Ein Transporter ist auf einen Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht nahezu ungebremst aufgefahren. Der 64-jährige Fahrer des Transporters sah das Polizeiauto auf der Bundesstraße 29 bei Mögglingen (Ostablkries) zu spät, wie die Polizei mitteilte. Eine Beamtin hatte den Streifenwagen am Dienstag auf der Straße abgestellt, um einen zuvor geschehenen Unfall abzusichern. Durch die beiden Unfälle entstand laut den Ermittlern ein Schaden von über 100.000 Euro.

Durch die Wucht des Aufpralls auf den Steifenwagen wurde sowohl der 64 Jahre alte Fahrer des Transporters als auch zwei Polizistinnen leicht verletzt. Zuvor soll ein 44 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und mehrmals gegen die Leitplanke gestoßen sein. Auch der 44-Jährige wurde leicht verletzt.