Auto fährt gegen Hauswand - Fahrer eingeklemmt

Mitten im Ort prallt ein Auto gegen eine Hauswand. Der Fahrer wird eingeklemmt und muss befreit werden. Warum auch ein Statiker zur Unfallstelle fährt.

Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Gegen eine Hauswand ist ein Auto in Deilingen (Kreis Tuttlingen) gefahren. Durch die Wucht des Zusammenstoßes sei der Fahrer im Wagen eingeklemmt worden und habe von der Feuerwehr befreit werden müssen, sagte ein Polizeisprecher. Sanitärer brachten ihn in ein Krankenhaus. Wie schwer er verletzt ist, war zunächst unklar. 

Ob das Haus einsturzgefährdet ist, soll nun von einem Statiker geprüft werden. Die Feuerwehr habe dies nicht beurteilen können, so der Sprecher. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war an dem Unfall kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zur Höhe des Schadens dauern an.

