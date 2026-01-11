Auto erfasst Kind an Zebrastreifen und fährt sofort weiter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nachdem ein Auto ein zehnjähriges Kind in Göppingen an einem Zebrastriefen erfasst hat, ist der Fahrer oder die Fahrerin sofort weitergefahren - ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Das Mädchen wollte am Samstag laut Polizei eine Straße überqueren, als es zu dem Zusammenstoß kam. Die leicht verletzte Zehnjährige konnte nach dem Unfall selbstständig zu ihren Eltern gehen. Ein gerufener Notarzt stellte mehrere Prellungen fest.

Laut Polizei habe der Fahrer oder die Fahrerin das Kind auf der glatten Straße übersehen. Wegen der geringen Verletzungen ist davon auszugehen, dass das Auto langsam unterwegs war, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer oder der Fahrerin.