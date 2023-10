Auto-Attacke vor Gericht - Tötete Frau ihren Ex-Partner?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Vorwürfe in der Anklageschrift erinnern an einen Hollywood-Streifen oder eine Folge des ZDF-Vorabendkrimis »Soko Stuttgart«: Ein Mann wird blutüberströmt auf einer Landstraße im Kreis Esslingen aufgefunden, er erliegt später den Verletzungen im Krankenhaus. Verdächtigt wird seine frühere Lebensgefährtin. Sie muss sich von Montag (9.15 Uhr) vor dem Stuttgarter Landgericht wegen Totschlags verantworten. Geplant sind mehrere Prozesstage, mit einem Urteil wird erst Anfang Dezember gerechnet.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat die Frau ihr Opfer an einem späten Abend Ende Mai in Reichenbach an der Fils angefahren und auf der Motorhaube mitgeschleift. Mehrere Kilometer weit, bis der 32 Jahre alte und schwer verletzte Mann auf den Asphalt stürzte.

Schnell war der Polizei klar, dass es sich nicht um einen Unfall handeln konnte. Der Attacke mit dem Auto soll ein Streit vorausgegangen sein, dessen Inhalt noch nicht bekannt ist. Zeugen berichteten außerdem von Hilferufen des Mannes, während er sich an die Motorhaube klammerte. Nach der Tat ergriff die zwei Jahre ältere Deutsche am Steuer laut Staatsanwaltschaft die Flucht, sie kehrte aber noch am selben Abend zum Tatort zurück, wo sie festgenommen wurde.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, den Tod ihres ehemaligen Lebensgefährten »billigend in Kauf genommen« zu haben. Seit jenem Abend Ende Mai sitzt sie in Untersuchungshaft.