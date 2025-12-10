Auto an Bahnübergang von Zug erfasst - Fahrer stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Autofahrer ist an einem Bahnübergang in Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) von einem Personenzug erfasst und tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Pkw auf die mit einem Andreaskreuz gesicherten Gleise, obwohl das Rotlicht leuchtete, wie die Polizei mitteilte. Dort wurde sein Fahrzeug von einem Zug erfasst und etwa 250 Meter mitgeschleift. Der Autofahrer erlag seinen Verletzungen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, blieben die etwa hundert Zugpassagiere unverletzt. Neben Feuerwehr und anderen Rettungskräften seien auch Notfallseelsorger im Einsatz gewesen. Die Sperrung der Zugstrecke sollte noch einige Stunden andauern. Am Zug und am Pkw entstand demnach ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.