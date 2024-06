Aktuell Land

Auto überschlägt sich: Zwei Schwerverletzte auf A6

Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der A6 in Höhe Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt worden. Ein Autofahrer kam aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Lkw, wie die Polizei am Abend mitteilte. Anschließend habe sich der Pkw überschlagen und sei auf dem Dach liegengeblieben. Sowohl der Fahrer als auch seine Mitfahrerin kamen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus. Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Schaden in Höhe von 20 000 Euro. Das Alter der Verletzten war zunächst nicht bekannt.