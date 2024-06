Aktuell Land

Auto überschlägt sich und fliegt über Kreisverkehr

Ein Autofahrer hat sich am Sonntagmorgen mit seinem Wagen in Herrenberg (Landkreis Böblingen) mehrfach überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Der 32-Jährige sei mutmaßlich zu schnell und betrunken gewesen, teilte die Polizei mit. Demnach ist der Fahrer gegen den Randstein eines Kreisverkehrs gefahren und mit seinem Auto über den Kreisverkehr geflogen. Dabei habe sich der Wagen mehrfach überschlagen, ehe er auf der anderen Seite zum Stehen kam. Zuvor soll der Fahrer schon gegen ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel gefahren sein. Sanitäter brachten den 32-Jährigen in ein Krankenhaus.