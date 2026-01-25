Auto überschlägt sich nach Frontalzusammenstoß bei Möckmühl - Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Durch einen Frontalzusammenstoß hat sich das Auto eines jungen Mannes bei Möckmühl (Kreis Heilbronn) mehrmals überschlagen. Der 25-Jährige sei dabei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Der Mann sei aus bislang unklaren Gründen in einer langgezogenen Kurve in den Gegenverkehr geraten. Dort sei sein Fahrzeug mit dem einer 56-Jährigen zusammengestoßen. Anschließend habe sich sein Wagen mehrmals überschlagen und sei auf den Rädern wieder aufgekommen.

Die Frau erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie und der schwer verletzte Mann wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen.