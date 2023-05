Aktuell Land

Auto überschlägt sich mehrfach: Frau in Lebensgefahr

Eine 63-Jährige hat sich im Hohenlohe-Kreis mehrfach mit einem Auto überschlagen und wurde lebensgefährlich verletzt. Nach Polizeiangaben kam die Frau am Sonntagvormittag aus bislang ungeklärten Gründen von der Kreisstraße bei Schöntal ab. Die Fahrerin wurde im Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Insgesamt waren 52 Feuerwehrleute vor Ort. Am Unfallauto entstand ein Totalschaden in Höhe von 6500 Euro.