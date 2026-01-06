Auto überschlägt sich auf A8 – Helfer bringen Tee und Decken

Ein Unfall sorgte auf der A8 für eine Vollsperrung bei winterlichen Bedingungen. (Symbolbild)

Ein Verkehrsunfall mit Verletzten hat auf der A8 bei Friolzheim (Enzkreis) zu einer stundenlangen Vollsperrung in Richtung Stuttgart geführt. Dabei überschlug sich eines der beteiligten Autos mehrfach, wie die Polizei mitteilte. Ein Mann wurde demnach verletzt.

Den Angaben zufolge waren zwei Fahrzeuge zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Heimsheim unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache zusammenprallten. Der 22-jährige Fahrer des sich überschlagenden Autos erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des zweiten Wagens blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird laut Polizei auf rund 70.000 Euro geschätzt. Während der Vollsperrung versorgten Helfer die wartenden Autofahrer bei winterlichen Temperaturen mit Decken und warmen Getränken.