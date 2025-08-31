Auto überschlägt sich auf A5 - Sperrung wieder aufgehoben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Unfall und einer anschließenden Sperrung ist die Autobahn 5 bei Freiburg in Richtung Karlsruhe inzwischen wieder befahrbar. Zuvor war der Verkehr für zunächst 45 Minuten an der Unfallstelle etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Freiburg-Süd vorbeigeleitet worden, wie die Polizei mitteilte. Der Grund war ein Unfall: Ein 72 Jahre alter Mann kam aus ungeklärter Ursache mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Graben liegen. Rettungskräfte brachten ihn verletzt ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Autofahrer laut Polizei nicht schwer verletzt.

Der Wagen wurde den Angaben zufolge vollständig demoliert und musste abgeschleppt werden. Die A5 in Richtung Karlsruhe ist inzwischen wieder normal befahrbar.