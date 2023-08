Aktuell Land

Ausgleich in der Nachspielzeit: KSC rettet Punkt gegen HSV

Dank eines Last-Minute-Treffers von Budu Siwsiwadse hat der Karlsruher SC seine erste Saisonniederlage in der 2. Fußball-Bundesliga gerade noch verhindert. Die Badener kamen gegen den Aufstiegskandidaten Hamburger SV am Sonntag zu einem 2:2 (1:0). Fabian Schleusener hatte die Gastgeber vor 33 000 Zuschauern in der 14. Minute in Führung gebracht. László Bénes (61.) und Robert Glatzel (65.) drehten die Partie zugunsten des HSV. Dann erzielte Joker Siwsiwadse noch den späten Ausgleich (90.+5).