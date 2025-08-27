Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Ausgebüxte Kuhherde in Ravensburg unterwegs

Kühe vor der Haustür - und das in einem städtischen Wohnviertel: In Ravensburg irrten rund 20 Tiere durch die Weststadt.

Kuh
Der Besitzer der Kühe schaffte es gemeinsam mit der Polizei, die Tiere auf eine Weide zu geleiten. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/DPA
Der Besitzer der Kühe schaffte es gemeinsam mit der Polizei, die Tiere auf eine Weide zu geleiten. (Symbolbild)
Foto: Sven Hoppe/DPA

Rund 20 Kühe sind in Ravensburg ausgebrochen und in ein Wohngebiet gelaufen. Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen, berichtete ein Sprecher der Polizei. Zunächst war unklar, woher die Tiere kommen und wem sie gehören. Sie liefen durch die Ravensburger Weststadt. Den Beamten sowie dem für die Kühe zuständigen Landwirt gelang es letztlich, die Tiere auf eine abgesperrte Weide zu treiben. Ob durch die Huftiere in der Stadt in Oberschwaben ein Schaden entstanden ist, war noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:250827-930-964358/1