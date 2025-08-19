Ausfälle bei Stuttgarter Stadtbahn - Oberleitungsschaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Oberleitungsschaden führt derzeit zu Ausfällen und Verspätungen bei den Stuttgarter Stadtbahnen. Betroffen ist die Strecke zwischen Degerloch und Pragfriedhof, wie eine Sprecherin der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) mitteilte.

Ein Busersatzverkehr in der Stadtmitte sei eingerichtet. Fahrgästen empfiehlt die Sprecherin, auf den Bus- und Taxiersatzverkehr oder den Ersatzverkehr der S-Bahn umzusteigen. Die Störung soll nach Angaben der SSB bis in den Vormittag andauern. Die Ursache für den Fahrleitungsschaden ist nicht bekannt.