Auseinandersetzung an Mannheimer Haltestelle – Mann schwer verletzt

Ein Mann soll an einer Straßenbahn-Haltestelle in der Mannheimer Innenstadt einen anderen Mann schwer verletzt haben. Zuvor soll es einen Streit gegeben haben, sagte ein Polizeisprecher. Der Verdächtige wurde nach einer Fahndung vorläufig festgenommen. Ein Augenzeuge vor Ort berichtete von einem Messer als Tatwaffe. Das wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht bestätigen.

Die Auseinandersetzung fand an der belebten Bahnhaltestelle Tattersall statt. Die Polizei geht von zahlreichen Augenzeugen aus und bittet diese, sich zu melden. Wie genau und warum es zu der Auseinandersetzung am Morgen kam, blieb noch vollkommen unklar.