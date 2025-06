Aus Ulm in die NBA: Essengue und Saraf im Draft ausgewählt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Ulmer Basketballer Noa Essengue (18) und Ben Saraf (19) werden zukünftig in der NBA spielen. Der Franzose Essengue wurde beim Draft in New York City von den Chicago Bulls, dem Ex-Club von Legende Michael Jordan, an zwölfter Stelle ausgewählt. Für Israeli Saraf geht es zu den Brooklyn Nets, die sich an 26. Stelle für ihn entschieden. Mit der Auswahl in der ersten Runde sind garantierte Verträge in der besten Basketball-Liga der Welt verbunden.

Essengue war persönlich beim Draft vor Ort und fehlt deswegen seinem aktuellen Club ratiopharm Ulm nach dem vierten Spiel auch in der entscheidenden fünften Partie der Final-Serie um die deutsche Meisterschaft gegen den FC Bayern München. Er war der zweitjüngste Spieler im Draft. Saraf hatte sich gegen die Reise nach New York entschieden und wird den Ulmern heute Abend (20.00 Uhr/Dyn) gegen den FC Bayern zur Verfügung stehen.

Zoff zwischen Ulm, Bayern und BBL

In Deutschland hatte es großen Streit um die mögliche Abreise der beiden Profis gegeben. Ulm hatte um eine Anpassung des Terminplans der Finalserie gebeten, was die BBL und Bayern ablehnten.

Ulms Geschäftsführer Thomas Stoll sah die Auswahl der Talente schon vor dem Draft als großen Erfolg an: »Diese Entwicklung spricht für die großartige Arbeit, die unsere Trainer in der Ausbildung junger Talente leisten. Gerade in der heutigen Zeit wird es immer schwerer, Toptalente für den Weg über Europa in die NBA zu überzeugen. Deshalb ist es umso unverständlicher, dass eine Liga diesen Weg nicht unterstützt.«