Aus Fenster gestoßen und vergewaltigt - Urteil erwartet

Ein 30-Jähriger soll nach dem gemeinsamen Alkohol- und Drogenkonsum einen Bekannten aus einem Fenster in sieben Metern Höhe gestoßen und dann missbraucht haben. Im Prozess gegen den Mann wegen versuchten Totschlags wird heute (15.00 Uhr) ein Urteil erwartet.

Stoß und Vergewaltigung

Laut Polizei hatte das 24 Jahre alte Opfer am 6. November gemeinsam mit dem nun angeklagten Mann Alkohol sowie Marihuana konsumiert. Gegen 18.20 Uhr soll der Besucher des 24-Jährigen ein Fenster geöffnet und ihn aus dem zweiten Stock gestoßen haben, wie der Staatsanwaltschaft erklärte.

Das Opfer erlitt beim Sturz so schwere Verletzungen, dass zeitweise Lebensgefahr bestand. Der Angeklagte soll dann die Treppe heruntergelaufen sein, dem Schwerverletzten die Hose halb heruntergezogen und ihn vergewaltigt haben. Zeugen kamen zu Hilfe, worauf der Täter flüchtete. Ein Sicherheitsdienst alarmierte die Polizei. Acht Tage nach der Tat wurde der mutmaßliche Täter bei einem Angehörigen in Hamburg entdeckt und festgenommen.