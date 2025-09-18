Aus für Trainer Lechleiter in Ulm

Bitte aktivieren Sie Javascript

Trainer Robert Lechleiter ist beim kriselnden Fußball-Drittligisten SSV Ulm freigestellt worden. Ulms U19-Trainer Moritz Glasbrenner wird die Profimannschaft interimsmäßig übernehmen. Parallel würden die Gespräche mit Nachfolge-Kandidaten laufen, hieß es in einer Vereinsmitteilung. Auch Lechleiters Assistenten Matthias Lust und Christoph Kappel wurden von ihren Aufgaben entbunden.Die Ulmer liegen vor dem siebten Spieltag nur knapp vor den Abstiegsplätzen. Das 1:3 (0:1) beim 1. FC Saarbrücken am Dienstag war bereits die dritte Niederlage in den vergangenen vier Liga-Partien. »Leider ist der Start nicht so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben«, wurde der 45 Jahre alte Lechleiter in der Mitteilung zitiert. Am Sonntag kommt es zum Krisenduell mit dem ebenfalls schwach gestarteten SSV Jahn Regensburg.

SSV vom Verletzungspech verfolgt

Lechleiter, zuvor im Nachwuchs des Clubs tätig, hatte die Ulmer Profis im vergangenen März übernommen. Er hatte Aufstiegstrainer Thomas Wörle abgelöst, die Mannschaft phasenweise zwar wieder stabilisiert, den Abstieg aus der zweiten in die dritte Liga aber nicht mehr verhindern können. Insgesamt stand er in bislang 19 Pflichtspielen als Ulmer Chefcoach an der Seitenlinie.



»Leider waren wir kurzfristig zu diesem Schritt gezwungen. Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen, da wir Robert außerordentlich schätzen. Er hat die Mannschaft im Frühjahr in einer sehr schwierigen Situation übernommen, einen neuen Geist geweckt und noch nahe an den Klassenerhalt geführt«, erklärte Vorstand und Geschäftsführer Markus Thiele.



Der SSV hat in der laufenden Saison auch mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen. Nach Kapitän Johannes Reichert erlitt zuletzt auch Neuzugang Dominik Martinovic einen Kreuzbandriss und wird monatelang fehlen.

