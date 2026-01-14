Aus abgewendet: Stuttgarter Volleyballerinnen souverän

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart haben das Aus im Achtelfinale des CEV-Pokals abgewendet. Gut eine Woche nach der 2:3-Hinspielniederlage bei THY Istanbul gewann der schwäbische Bundesligist das Wiedersehen vor heimischer Kulisse mit 3:0 (25:20, 25:21, 25:21). Gegner in der nächsten Runde ist mit Galatasaray Istanbul erneut ein Team aus der Türkei.

Anders als im ersten Aufeinandertreffen, als der MTV einem 0:2-Satzrückstand hinterhergerannt war, fanden die Stuttgarterinnen diesmal von Beginn an gut ins Spiel. In der stimmungsvollen Arena gab es zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Weiterkommen.