Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Aus abgewendet: Stuttgarter Volleyballerinnen souverän

Nach der 2:3-Niederlage in der Türkei meldet sich der Volleyball-Bundesligist eindrucksvoll zurück. Der Gegner in der nächsten Runde steht schon fest.

MTV Stuttgart
Konstantin Bitter und die Stuttgarter Volleyballerinnen stehen in der nächsten Runde. Foto: Robert Michael/DPA
Konstantin Bitter und die Stuttgarter Volleyballerinnen stehen in der nächsten Runde.
Foto: Robert Michael/DPA

Die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart haben das Aus im Achtelfinale des CEV-Pokals abgewendet. Gut eine Woche nach der 2:3-Hinspielniederlage bei THY Istanbul gewann der schwäbische Bundesligist das Wiedersehen vor heimischer Kulisse mit 3:0 (25:20, 25:21, 25:21). Gegner in der nächsten Runde ist mit Galatasaray Istanbul erneut ein Team aus der Türkei.

Anders als im ersten Aufeinandertreffen, als der MTV einem 0:2-Satzrückstand hinterhergerannt war, fanden die Stuttgarterinnen diesmal von Beginn an gut ins Spiel. In der stimmungsvollen Arena gab es zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Weiterkommen.

© dpa-infocom, dpa:260114-930-546078/1