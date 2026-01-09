Augsburg lange ohne Verteidiger Matsima - Kommt ein Neuer?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss lange auf Chrislain Matsima verzichten. Der Fixpunkt in der Abwehr fällt wegen eines Sehnenrisses im linken Oberschenkel aus. Für das Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Borussia Mönchengladbach nannte Trainer Manuel Baum Winter-Neuzugang Yannik Keitel als Alternative auf der Position des Franzosen. Der Coach schloss für die kommenden Wochen einen weiteren Transfer nicht aus.

Manuel Baum hat beim FC Augsburg alles im Blick. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/DPA Manuel Baum hat beim FC Augsburg alles im Blick. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/DPA

Interne oder externe Lösung?

»Wir machen uns natürlich schon Gedanken, wie man darauf reagieren kann. Können wir es intern auffangen? Müssen wir extern noch irgendwie was machen?«, sagte der vom Interimstrainer bis zum Saisonende zum Chefcoach beförderte Baum. Das »konkrete Ziel« eines neuen Verteidigers habe er mit Sportdirektor Benni Weber allerdings nicht besprochen.

Winter-Neuzugang Keitel könnte gleich in die Startelf rücken. (Archivbild) Foto: Harry Langer/DPA Winter-Neuzugang Keitel könnte gleich in die Startelf rücken. (Archivbild) Foto: Harry Langer/DPA

»Wir müssen halt einfach schauen, ob es jemanden gibt, der dann tatsächlich zu uns passt«, sagte Baum. Keitel ist als Ersatz erst seit wenigen Tagen da. Der frühere U21-Nationalspieler kann sowohl im Mittelfeld als auch in der Abwehr spielen. Keitel wurde bis zum Saisonende vom VfB Stuttgart ausgeliehen.

Weiterhin fehlen wird Abwehrroutinier Jeffrey Gouweleeuw. Defensivkollege Dimitrios Giannoulis muss gelb-gesperrt aussetzen. Er wird auf der linken Abwehrseite von Mads Pedersen vertreten werden.

Gregoritsch und zwei andere Varianten

In der Offensive hat Baum durch die Rückkehr des früheren FCA-Stürmers Michael Gregoritsch eine neue Option. »Das Onboarding war extrem kurz«, sagte Baum. Er schloss nicht aus, dass der Österreicher gegen die Borussia gleich in der Startelf stehen könnte. Aber man habe durch Gregoritsch, Samuel Essende und Anton Kade drei Spieler im Kader, die für den Platz in der Sturmspitze »spannend und prädestiniert« seien.

Probleme wegen der großen Kälte erwartet Baum keine. »Ich denke, dass richtig gute Mannschaften eine hohe Anpassungsfähigkeit haben«, sagte der 46-Jährige. »Das ist wie auch sonst im Winter: Da fährst du nicht mit Sommerreifen, sondern da musst du halt Winterreifen aufziehen. Insofern sind wir gut gerüstet, dann je nachdem, was auf uns zukommt, das richtige Profil aufzuziehen, um das Spiel zu gewinnen.«