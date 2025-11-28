Aufregung um Szene mit Stiller: Wohlgemuth äußert sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth wollte der im Internet vieldiskutierten Szene nicht zu viel Bedeutung beimessen. »Ich habe es gesehen, aber aus der Ferne für mich trotzdem schwer zu bewerten«, sagte der 46-Jährige über die Aktion von Victor Edvardsen von den Go Ahead Eagles. Der 29-Jährige war beim 4:0 des VfB in Deventer in der Europa League mit Angelo Stiller aneinandergeraten und hatte provoziert.

Online sorgte die Szene, in der sich Edvardsen an die Nase fasste, für mächtig Aufsehen. Auf dem Platz gab es eine Rudelbildung. Stiller und Edvardsen sahen Gelb.

»Es geht um Europa-League-Punkte für Deventer genauso wie für uns. Also wenn Emotionen im Spiel sind und die dann auch schnell wieder abebben und der Schiri die richtigen Maßnahmen ergreift, dann ist das alles nicht ganz so wild«, sagte Wohlgemuth nach dem Spiel in der Interviewzone und ergänzte: »Von daher, alles in Ordnung.«