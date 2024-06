Aufgeweichter Damm bei Leutkirch stabilisiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am Mittwoch sei an manchen Stellen Wasser durchgesickert. Daraufhin seien die Sicherungsmaßnahmen erfolgt. Die akute Gefahr sei in der Nacht auf Donnerstag gewesen, dass der Damm breche. Die Feuerwehr hatte Zettel in die Briefkästen geworfen, um die Bevölkerung zu informieren. Die Menschen können im Moment aber in ihren Häusern bleiben. Im Umfeld des Rückhaltebeckens leben etwa 1000 Menschen. Ein etwaiger Dammbruch hätte für eine Flutwelle gesorgt, die wohl dann auch durch Leutkirch geflossen wäre.

