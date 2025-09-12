Auffahrunfall mit drei Lastern in Tunnel

Bitte aktivieren Sie Javascript

In einem Tunnel auf der Autobahn 8 bei Gruibingen (Landkreis Göppingen) hat es einen Auffahrunfall mit drei Lastern gegeben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, wie die Polizei mitteilte. Der Tunnel musste kurzzeitig gesperrt werden.

Der Verkehr im Tunnel stockte, sodass die Laster lediglich in Schrittgeschwindigkeit fahren konnten. Ein heranfahrender, 45-jähriger Autofahrer bremste zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Lastwagen auf. Durch den Aufprall wurde dieser Laster auf einen weiteren vor ihm geschoben. Alle Fahrzeuge konnten schließlich selbstständig aus dem Tunnel fahren. Der Schaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.