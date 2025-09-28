Auffahrunfall: Mann in Auto eingeklemmt, Hund stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Auffahrunfall im Bodenseekreis ist ein schwer verletzter Fahrer in seinem umgekippten Kleinstwagen eingeklemmt worden. Nach aktuellem Kenntnisstand war der 74-Jährige bei Tettnang auf ein Auto aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Sein Wagen kam dabei ins Schleudern und von der Straße ab. Er prallte gegen einen Baum und blieb auf der Fahrerseite im Gras liegen.

Die Feuerwehr befreite den Mann aus seinem Auto. Er kam in ein Krankenhaus. Im Auto waren auch zwei Hunde - einer überlebte den Unfall nicht. Das andere Tier erlitt augenscheinlich keine schweren Verletzungen und wurde von Angehörigen des Fahrers versorgt, wie es hie. Warum der 74-Jährige auf das Auto vor ihm auffuhr, ist bislang nicht geklärt. Die Insassen des anderen Fahrzeugs blieben unverletzt.