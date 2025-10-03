Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Auffahrunfall auf A5 - Sechs Menschen verletzt

Ein Fahrer übersieht ein Stauende auf der A5. Kurze Zeit später sind drei Autos nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.

Rund 45 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 bei Achern (Ortenaukreis) sind sechs Menschen teilweise schwer verletzt worden. Ein 59 Jahre alter Fahrer habe das Ende eines Staus übersehen und sei mit einem Auto vor ihm zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei das Auto des Mannes gegen zwei weitere Fahrzeuge geprallt. Der entstandene Schaden belaufe sich auf rund 65.000 Euro. Drei der beteiligten Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst seien mit rund 45 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen im Einsatz gewesen. Die Autobahn sei für eine kurze Zeit voll gesperrt gewesen.

