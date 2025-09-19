Auffahrunfall auf A5 - Drei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 im Rhein-Neckar-Kreis mit mehreren Fahrzeugen sind drei Menschen verletzt worden. Ein 18-jähriger Mitfahrer kam nach Polizeiangaben mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Wegen des hohen Verkehrsaufkommens hatte ein Autofahrer der Mitteilung zufolge bei Dossenheim auf der linken Spur in Richtung Heidelberg abbremsen müssen. Ein ihm folgender 22-Jähriger habe die Situation zu spät erkannt und sei mit seinem Wagen aufgefahren. Dahinter habe auch ein 18-Jähriger nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei ebenfalls auf die Autos aufgefahren.

Keine Lebensgefahr

Durch den Zusammenstoß seien zwei Mitfahrer des 22-Jährigen leicht, sowie der 18-Jährige im selben Wagen schwer verletzt worden. »Lebensgefahr bestand aber nicht«, hieß es. Alle drei Fahrer blieben laut einem Polizeisprecher unversehrt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Verletzten sperrte die Polizei die Autobahn der Mitteilung nach für etwa eine halbe Stunde komplett. Danach sei der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet worden. Nach gut drei Stunden seien die Reinigungsarbeiten dann beendet gewesen - und die Einsatzkräfte hätten die Fahrbahn wieder freigegeben.