Auffahrunfälle auf A81 - elf Menschen verletzt

Gleich zwei Unfälle halten die Einsatzkräfte am Engelbergtunnel auf Trab. Zehn Fahrzeuge stoßen zusammen, elf Menschen werden verletzt. Wie es dazu kommen konnte.

Polizei Baden-Württemberg
Etliche Einsatzkräfte waren vor Ort. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Auf der Autobahn 81 sind bei zwei Auffahrunfällen am Engelbergtunnel bei Leonberg (Kreis Böblingen) elf Menschen leicht verletzt worden. Zehn Fahrzeuge waren an den Unfällen am Samstag beteiligt, wie die Polizei mitteilte. Demnach hielten die Beteiligten im Stau zu wenig Sicherheitsabstand.

Insgesamt 23 Menschen saßen in den beteiligten Fahrzeugen. Zeitweise musste die Oströhre des Tunnels in Richtung Heilbronn voll gesperrt werden. Nach Aufhebung der Sperrung wurden in der Oströhre drei separate Fahrzeuge festgestellt, die wegen einer Panne nicht mehr weiterfahren konnten.

© dpa-infocom, dpa:251123-930-328650/1