Aufdringliche Werber lösen Tumult in Laufenburg aus

In Laufenburg kam es zu einem Streit zwischen Anwohnern und Werbern. (Symbolbild)

Tumultartige Szenen zwischen Anwohnern und vermeintlichen Betrügern haben sich in Laufenburg abgespielt. Dort seien bis zu 30 Personen aneinandergeraten, nachdem Anwohner mehrfach aufdringliche Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens gemeldet hatten, wie die Polizei mitteilte. Einige Anwohner befürchteten demnach eine Betrügerbande, nachdem sich die Hausierer mutmaßlich Zugang zu Wohnungen verschafft hatten.

Einsatzkräfte konnten die Situation beruhigen auflösen, wie es in einer Mitteilung hieß. Es stellte sich heraus, dass die Hausierer legal zur Kundenwerbung beauftragt waren. Ermittlungen wegen Beleidigung und Bedrohung laufen, Körperverletzungen lagen zunächst nicht vor.