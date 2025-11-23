Auf Glatteis zu schnell: 200.000 Euro Schaden bei Probefahrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Probefahrt mit einem Sportwagen ist für einen Autofahrer auf einer glatten Straße mit einem Totalschaden von etwa 200.000 Euro zu Ende gegangen. Der 59-Jährige sei auf einer Kreisstraße bei Hochdorf (Kreis Biberach) auf Glatteis zu schnell gefahren und von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Demnach kam der Wagen von der Straße ab und schleuderte gegen einen Baum.

Der 59-Jährige und sein 31-jähriger Sohn, der auf dem Beifahrersitz saß, wurden am Samstag leicht verletzt. Sie wurden laut Polizei ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei warnte nochmals vor der Gefahren durch Glatteis. Wer auf der Straße unterwegs ist, sollte das Tempo den winterlichen Verhältnissen anpassen, um Unfälle zu vermeiden.