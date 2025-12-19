»Auf Anfang«: Neustart für Gift-Prozess gegen Sanitäterin

Nach rund einem Dutzend Verhandlungsterminen muss der Prozess gegen die ehemalige Notfallsanitäterin von vorn beginnen. (Archivbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Tod eines Schöffen beginnt der Gift-Prozess gegen eine angehende Notfallsanitäterin in Heilbronn am Freitag (09.00 Uhr) von vorn. Die junge Frau soll versucht haben, ihre Kollegen zu vergiften.

Im November war die erste Auflage des Prozesses geplatzt, weil nach Angaben des Landgerichts Heilbronn ein ehrenamtlicher Richter gestorben war. Nun muss alles wiederholt werden, worüber an den bislang rund ein Dutzend Mal Prozesstagen bereits verhandelt wurde.

Der jungen Frau aus dem Kreis Ludwigsburg wird versuchter Mord in vier Fällen vorgeworfen. Sie soll von Oktober 2023 bis April 2024 versucht haben, mehrere Kollegen auf einer Rettungswache zu vergiften – sie weist den Vorwurf zurück. Laut Staatsanwaltschaft hatte die 24-Jährige über Monate hinweg Medikamente in die Getränke ihrer Kollegen gemischt. Das Motiv der Frau ist noch unklar.