Audi macht gegen BMW und Mercedes Boden gut

Audi macht im Dreikampf mit BMW und Mercedes-Benz Boden gut: Im ersten Halbjahr konnte die Marke ihre Auslieferungen deutlich stärker erhöhen als die beiden süddeutschen Rivalen. Weltweit habe Audi in den sechs Monaten 907 111 Fahrzeuge ausgeliefert, 15,5 Prozent mehr als im selben Zeitraum 2022, teilte Audi am Freitag in Ingolstadt mit. Der Monat Juni sei sogar der beste Juni aller Zeiten gewesen.