Auch zweites Adventswochenende grau und nass

Auch das zweite Adventswochenende zeigt sich im Südwesten von seiner ungemütlichen Seite: Regen, Wind und dichte Wolken prägen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) die kommenden Tage in Baden-Württemberg. Wer also einen Spaziergang zum Weihnachtsmarkt plant, sollte besser einen Schirm einpacken und wetterfeste Kleidung anziehen.

Heute zieht den Angaben nach von Westen her Regen über das Land, begleitet von starker Bewölkung. Besonders am Vormittag könne es stellenweise glatt sein. Am Nachmittag soll es zwar vereinzelt auflockern, doch Schauer bleiben weiterhin möglich. Auch kurze Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen laut DWD Werte zwischen 5 Grad in Oberschwaben und 12 Grad entlang des Rheins.

Der Wind nehme im Tagesverlauf zu, hieß es. Vor allem im Bergland drohen stürmische Böen, auf dem Feldberg sogar schwere Sturmböen.

Tristesse am zweiten Advent

Auch in der Nacht zu Sonntag bleibt es wechselhaft mit schauerartigem Regen, stellenweise aber auch ohne Niederschlag. Bei Tiefstwerten zwischen 2 und 9 Grad sei es recht mild. Die stürmischen Böen in höheren Lagen hielten an.

Am Sonntag hält das Regenwetter weiter an und der Himmel zeigt sich der Prognose zufolge erneut meist grau. Die Höchstwerte liegen voraussichtlich bei 7 Grad im Allgäu und 13 Grad im Oberrheingraben. Der Wind bleibe teils stürmisch.

Bis zu 17 Grad am Montag

In den Hochlagen des Schwarzwaldes kommt in der Nacht auf Montag zu Tauwetter. Ansonsten wird andauernder Regen erwartet. Bei Tiefstwerten bis 5 Grad sollte Glatteis kein Thema mehr sein.

Auch die Woche beginnt den Fachleuten zufolge zunächst trüb und regnerisch. Erst am Montagabend seien im Süden erste Auflockerungen möglich. Mit bis zu 17 Grad im Rheingraben dürfte es recht mild für die Jahreszeit werden.