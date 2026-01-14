Auch Kanadier Gilmour verlängert bei den Adlern

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Adler Mannheim treiben ihre Personalplanung für die kommende Saison weiter voran. Auch Verteidiger John Gilmour bleibt an Bord, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte. Er ist bereits der neunte Mannheimer Spieler, der seinen Vertrag vorzeitig verlängert hat.

Der 32-jährige Gilmour trägt seit 2023 das Trikot der Adler. In 165 Pflichtspielen kam der Kanadier seitdem auf 22 Treffer und 59 Vorlagen. »John verschafft uns einen Vorteil in Sachen Schnelligkeit und Fitness. Er ist ein wichtiger Bestandteil unseres Powerplays und ein charakterstarker Teamkollege«, sagte Mannheims Trainer und Sportmanager Dallas Eakins.