Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Auch Häfner fällt aus: Stuttgarter Handballer mit Handbruch

Nächste schwere Verletzung beim TVB Stuttgart: Spielmacher Max Häfner fehlt wegen eines Mittelhandbruchs wochenlang. Auch weitere Handballprofis können zum Teil noch längere Zeit nicht spielen.

Max Häfner
TVB-Spielmacher Max Häfner verlängert die Verletztenliste in Stuttgart. Foto: Marcus Brandt/DPA
TVB-Spielmacher Max Häfner verlängert die Verletztenliste in Stuttgart.
Foto: Marcus Brandt/DPA

Dem Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart bleibt das Verletzungspech treu. Der Spielmacher Max Häfner habe sich am Sonntag bei der 30:32-Niederlage beim TBV Lemgo Lippe die linke Mittelhand gebrochen, teilte der Tabellen-15. mit. Der 29-Jährige werde mehrere Wochen ausfallen. 

Trainer hofft für Spiel gegen Berlin auf zwei Rückkehrer

Zuletzt hatte sich zudem Rückraumspieler Jonas Truchanovičius das Kreuzband gerissen und fehlt dem Team von Trainer Misha Kaufmann auf unbestimmte Zeit. Der ebenfalls im Rückraum spielende Lenny Rubin muss weiterhin wegen einer Verletzung am Fußgelenk pausieren, Kreisläufer Samuel Röthlisberger fällt nach einer Daumenoperation ebenfalls noch einige Wochen aus. 

Ein Einsatz der angeschlagenen Antonio Serradilla und Daniel Rebmann im Heimspiel am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) gegen die Füchse Berlin ist noch fraglich.

© dpa-infocom, dpa:251015-930-164235/1