Artisten-Duo stürzt in Zirkus zehn Meter in die Tiefe

Schockmoment in einem Stuttgarter Zirkus: Ein Artisten-Duo stürzt aus der Luft ab und verletzt sich schwer. Was ist bisher bekannt?

Der Mann und die Frau wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/DPA
Ein Artisten-Duo ist bei einer Vorführung im Weltweihnachtscircus in Stuttgart schwer gestürzt. Der Mann und die Frau seien am Montagnachmittag bei einer Luftakrobatiknummer aus einer Höhe von rund zehn Metern abgestürzt, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Nach dem Unfall sei die Zirkusvorstellung unterbrochen und das Zelt auf dem Cannstatter Wasen geräumt worden. Das Duo wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

