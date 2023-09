Aktuell Land

Arbeitszeiterfassung von Lehrkräften: Verband plant Klage

Der Philologenverband will das Land auf eine Erfassung der Arbeitszeit von Lehrkräften verklagen. »Wir sind momentan in konkreten Vorbereitungen eines Klageverfahrens«, sagte der Vorsitzende des Gymnasiallehrerverbandes, Ralf Scholl, am Donnerstag in Stuttgart. Er hoffe, dass die Klage in drei bis vier Monaten eingereicht werden könne.