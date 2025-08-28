Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Arbeitsunfall in Bad Rappenau – Mann wird in Klinik geflogen

In einem Bade- und Saunabetrieb in Bad Rappenau wird renoviert. Es kommt zu einem lauten Knall – ein Arbeiter wird schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Rettungshubschrauber - Symbolbild
Ein Mann ist schwer verletzt in eine Spezialklinik geflogen worden. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/DPA
Ein Mann ist schwer verletzt in eine Spezialklinik geflogen worden. (Symbolbild)
Foto: Julian Stratenschulte/DPA

Ein Arbeiter ist in einem Bade- und Saunabetrieb in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) schwer verletzt worden. Der 45-Jährige arbeitete im Zuge von Renovierungen auf einer Baustelle im Bad, als es in einem Traforaum zu einem lauten Knall kam, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass sich der Mann an der Elektrik verletzt habe. Wie es genau zu dem Unfall kam, werde nun ein beauftragter Sachverständiger klären. Der Schwerverletzte wurde nach dem Vorfall am Mittwoch per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

